Joss Marques kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joss Marques Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joss Marques adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joss Marques Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joss Marques 14 Ocak 2004 tarihinde Lausanne şehrinde doğmuştur. İsviçre,Angola uyrukludur.Gerçek adı da Joss Marques da Silva şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joss Marques Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Girondins Bordeaux B futbol takımında oynamaktadır. FC Girondins Bordeaux B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joss Marques'nin FC Girondins Bordeaux B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Joss Marques Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joss Marques futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Team Vaud U18
18 Eylül 2020 yılında Bordeaux U19
1 Temmuz 2022 yılında G. Bordeaux B
Joss Marques Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joss Marques şuan FC Girondins Bordeaux B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Joss Marques Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İsviçre U19 takımında 8 numaralı formasıyla 20 Ekim 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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