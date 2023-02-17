Jossue Dolet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jossue Dolet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jossue Dolet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jossue Dolet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jossue Dolet 19 Temmuz 2002 tarihinde Kontich şehrinde doğmuştur. Belçika,Angola uyrukludur.Gerçek adı da Jossue Kanga Dolet şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jossue Dolet Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBB Global yapmaktadır. Jossue Dolet, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rupel Boom futbol takımında oynamaktadır. FC Rupel Boom takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jossue Dolet'nin FC Rupel Boom ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jossue Dolet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jossue Dolet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jossue Dolet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jossue Dolet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında KV Mechelen U17

1 Temmuz 2018 yılında KAA Gent U18

1 Temmuz 2019 yılında KAA Gent U21

30 Ağu 2021 yılında KV Mechelen U21

31 Ağu 2021 yılında Helmond Sport

31 Ocak 2022 yılında KV Mechelen U21

31 Ocak 2023 yılında Rupel Boom

30 Haziran 2023 yılında Jong KVM

Jossue Dolet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jossue Dolet şuan FC Rupel Boom takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jossue Dolet Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Kontich, FC Duffel, FC Antwerp (-2017), KV Mechelen (2017-2018), KAA Gent (2018-2019)

Belçika U17 takımında 19 numaralı formasıyla 25 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 18 numaralı formasıyla 12 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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