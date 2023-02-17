Jost Pisek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jost Pisek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jost Pisek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jost Pisek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jost Pisek 10 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Jošt Pišek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jost Pisek Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zmiya s.r.o yapmaktadır. Jost Pisek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Domzale futbol takımında oynamaktadır. NK Domzale takımına - tarihinde katılmıştır. Jost Pisek'nin NK Domzale ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Jost Pisek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jost Pisek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jost Pisek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jost Pisek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2021 yılında NK Dob

15 Haziran 2022 yılında NK Domzale

Jost Pisek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jost Pisek şuan NK Domzale takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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