Jostin Alman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jostin Alman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jostin Alman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jostin Alman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jostin Alman 11 Mayıs 1995 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jostin Aldahir Alman Herrera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jostin Alman Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Delfín SC futbol takımında oynamaktadır. Delfín SC takımına 1 Şubat 2016 tarihinde katılmıştır. Jostin Alman'nin Delfín SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jostin Alman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jostin Alman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jostin Alman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jostin Alman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında LDU Guayaquil

29 Nisan 2014 yılında AD 9 de Octubre

8 Temmuz 2014 yılında Delfín SC

31 Aralık 2014 yılında AD 9 de Octubre

1 Şubat 2016 yılında Delfín SC

15 Mayıs 2017 yılında CSCD Grecia

31 Aralık 2017 yılında Delfín SC

7 Nisan 2018 yılında Club La Paz

31 Aralık 2018 yılında Delfín SC

17 Ocak 2019 yılında Orense

31 Aralık 2020 yılında Delfín SC

Jostin Alman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jostin Alman şuan Delfín SC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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