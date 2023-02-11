Josue Ayala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josue Ayala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Josue Ayala kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Josue Ayala ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Josue Ayala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josue Ayala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Josue Ayala

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josue Ayala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josue Ayala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josue Ayala 30 Mayıs 1988 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Josué Daniel Díaz Ayala şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josue Ayala Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AREA SPORT TEAM yapmaktadır. Josue Ayala, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Morón futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Morón takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Josue Ayala'nin Club Deportivo Morón ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Josue Ayalaboyu ve yaşı kaç

Josue Ayala Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Josue Ayala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Josue Ayala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josue Ayala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Boca Juniors II

1 Temmuz 2008 yılında Boca Juniors

1 Temmuz 2010 yılında Ind. Rivadavia

30 Haziran 2012 yılında Boca Juniors

1 Temmuz 2012 yılında Ind. Rivadavia

31 Aralık 2014 yılında Boca Juniors

15 Ocak 2015 yılında Atl. Tucumán

2 Temmuz 2017 yılında CA Temperley

1 Temmuz 2018 yılında Rosario Central

30 Haziran 2019 yılında CA Temperley

1 Temmuz 2019 yılında Rosario Central

18 Şubat 2022 yılında Sarmiento Junin

1 Ocak 2023 yılında CD Morón

Josue Ayala kimdir

Josue Ayala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josue Ayala şuan Club Deportivo Morón takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Josue Ayala nereli

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