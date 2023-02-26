Josue Cuero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josue Cuero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josue Cuero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josue Cuero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josue Cuero 21 Mayıs 2001 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Josué William Cuero Mercado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josue Cuero Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Josue Cuero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Delfín SC futbol takımında oynamaktadır. Delfín SC takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Josue Cuero'nin Delfín SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Josue Cuero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josue Cuero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josue Cuero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josue Cuero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2020 yılında Athletico U20

21 Temmuz 2020 yılında River Plate U20

1 Ocak 2021 yılında Uni. Católica B

11 Temmuz 2022 yılında Delfín SC

Josue Cuero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josue Cuero şuan Delfín SC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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