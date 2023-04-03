Josue Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josue Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josue Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Josue Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Josue Diaz 16 Eylül 2004 tarihinde San Mateo Atenco şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Josué Díaz González şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Josue Diaz Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Cruz Azul U20 futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul U20 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Josue Diaz'nin CD Cruz Azul U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Josue Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Josue Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında Cruz Azul Jgd.
1 Temmuz 2021 yılında Cruz Azul U20
Josue Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Josue Diaz şuan CD Cruz Azul U20 takımında oynamakta ve 209 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.