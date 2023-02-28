Josue Estrada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josue Estrada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Josue Estrada kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Josue Estrada ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Josue Estrada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josue Estrada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Josue Estrada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josue Estrada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josue Estrada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josue Estrada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josue Estrada 7 Eylül 1994 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Josué Daniel Estrada Aguilar şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josue Estrada Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Franz11 yapmaktadır. Josue Estrada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cusco FC futbol takımında oynamaktadır. Cusco FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Josue Estrada'nin Cusco FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Josue Estrada Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/estradajosue7/

http://www.facebook.com/profile.php?id=100031338727108

Josue Estrada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josue Estrada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Josue Estrada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josue Estrada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Juan Aurich

1 Ocak 2015 yılında Sport. Cristal

1 Ağustos 2016 yılında Universitario

16 Şubat 2018 yılında Juan Aurich

1 Ocak 2019 yılında UTC

1 Ocak 2022 yılında Cienciano

1 Ocak 2023 yılında Cusco FC

Josue Estrada kimdir

Josue Estrada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josue Estrada şuan Cusco FC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Josue Estrada nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Son Haberler
Mostafa Ashraf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mostafa Ashraf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mostafa Ashraf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mostafa Ashraf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Koichi Aparicio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koichi Aparicio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Koichi Aparicio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koichi Aparicio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hesham Hafez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hesham Hafez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hesham Hafez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hesham Hafez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hansell Riojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hansell Riojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hansell Riojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hansell Riojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Çok Okunanlar
Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Rukiye Eker Ömeroğlu'nun biyografisi
Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Rukiye Eker Ömeroğlu'nun biyografisi
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son dakika | Türkiye sallanıyor! AFAD duyurdu: İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika | Türkiye sallanıyor! AFAD duyurdu: İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi