Josue Estrada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josue Estrada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josue Estrada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josue Estrada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josue Estrada 7 Eylül 1994 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Josué Daniel Estrada Aguilar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josue Estrada Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Franz11 yapmaktadır. Josue Estrada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cusco FC futbol takımında oynamaktadır. Cusco FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Josue Estrada'nin Cusco FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Josue Estrada Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/estradajosue7/

http://www.facebook.com/profile.php?id=100031338727108

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Josue Estrada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josue Estrada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Josue Estrada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josue Estrada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Juan Aurich

1 Ocak 2015 yılında Sport. Cristal

1 Ağustos 2016 yılında Universitario

16 Şubat 2018 yılında Juan Aurich

1 Ocak 2019 yılında UTC

1 Ocak 2022 yılında Cienciano

1 Ocak 2023 yılında Cusco FC

Josue Estrada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josue Estrada şuan Cusco FC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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