Josue Gaba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josue Gaba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josue Gaba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josue Gaba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josue Gaba 12 Ocak 2002 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josue Gaba Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Josue Gaba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Van futbol takımında oynamaktadır. FC Van takımına 3 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Josue Gaba'nin FC Van ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Josue Gaba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josue Gaba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Josue Gaba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josue Gaba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Mart 2020 yılında FC Van

Josue Gaba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josue Gaba şuan FC Van takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.