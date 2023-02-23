Josue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josue 17 Eylül 1990 tarihinde Valongo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Josué Soares Pesqueira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josue Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Proeleven S.A. yapmaktadır. Josue, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legia Varşova futbol takımında oynamaktadır. Legia Varşova takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Josue'nin Legia Varşova ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Josue Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/josuepesqueira/

Josue Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josue isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Josue Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında FC Porto U19

1 Ağustos 2007 yılında CD Candal Sub19

30 Haziran 2008 yılında FC Porto U19

1 Temmuz 2009 yılında FC Porto

2 Temmuz 2009 yılında SC Covilhã

1 Ekim 2009 yılında FC Porto

1 Ocak 2010 yılında Penafiel

30 Haziran 2010 yılında FC Porto

1 Temmuz 2010 yılında VVV-Venlo

30 Haziran 2011 yılında FC Porto

1 Temmuz 2011 yılında Paços Ferreira

1 Temmuz 2013 yılında FC Porto

11 Ağustos 2014 yılında Bursaspor

30 Haziran 2015 yılında FC Porto

13 Temmuz 2015 yılında Bursaspor

20 Ocak 2016 yılında FC Porto

26 Ocak 2016 yılında SC Braga

30 Haziran 2016 yılında FC Porto

20 Ağustos 2016 yılında Galatasaray

30 Haziran 2017 yılında FC Porto

25 Ağustos 2017 yılında Osmanlıspor

27 Aralık 2017 yılında Kulüpsüz

18 Temmuz 2018 yılında Akhisarspor

16 Eylül 2019 yılında H. Beer Sheva

1 Temmuz 2021 yılında Legia Varşova

Josue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josue şuan Legia Varşova takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Josue Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Porto (1999-2009), Padroense (Leihe/ 2005-2006), Candal (Leihe/ 2007)

Portekiz takımında 20 numaralı formasıyla 11 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U21 takımında 11 numaralı formasıyla 9 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 3 gol atmıştır.

Portekiz U20 takımında 10 numaralı formasıyla 11 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 11 numaralı formasıyla 8 Nisan 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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