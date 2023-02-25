Josue Ntoya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josue Ntoya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Josue Ntoya kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Josue Ntoya ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Josue Ntoya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josue Ntoya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Josue Ntoya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josue Ntoya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josue Ntoya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josue Ntoya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josue Ntoya 18 Mayıs 1995 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Josué Ulrich Ntoya şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josue Ntoya Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ardian Osmani yapmaktadır. Josue Ntoya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Tërbuni futbol takımında oynamaktadır. KF Tërbuni takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Josue Ntoya'nin KF Tërbuni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Josue Ntoya Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/d2joh___/

Josue Ntoya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josue Ntoya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Josue Ntoya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josue Ntoya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Şubat 2018 yılında Deutschlandsbg.

24 Ağustos 2018 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2019 yılında Vereya

10 Eylül 2019 yılında Pomorie

14 Ocak 2020 yılında Ermis Aradippou

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

15 Şubat 2021 yılında NK Krsko

10 Ağustos 2021 yılında Fotbal Trinec

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

6 Nisan 2022 yılında FK Eik Tønsb.

31 Ocak 2023 yılında KF Tërbuni

Josue Ntoya kimdir

Josue Ntoya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josue Ntoya şuan KF Tërbuni takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Josue Ntoya nereli

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