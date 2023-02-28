Josue Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josue Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josue Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josue Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josue Rodriguez 13 Mayıs 1993 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Josué Alberto Rodríguez Malpartida şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josue Rodriguez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Josue Rodriguez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Unión Comercio futbol takımında oynamaktadır. CD Unión Comercio takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Josue Rodriguez'nin CD Unión Comercio ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Josue Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josue Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josue Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josue Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Alianza UDH

1 Eylül 2015 yılında Unión Huaral

1 Ocak 2017 yılında Dep. Hualgayoc

1 Ocak 2018 yılında Atlético Grau

1 Ocak 2019 yılında Sport Boys

20 Ocak 2020 yılında UTC

11 Ocak 2021 yılında Carlos Stein

22 Mart 2021 yılında Dep. Binacional

28 Ocak 2022 yılında U. San Martín

1 Ocak 2023 yılında Unión Comercio

Josue Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josue Rodriguez şuan CD Unión Comercio takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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