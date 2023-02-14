Josue Schmidt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josue Schmidt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Josue Schmidt kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Josue Schmidt ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Josue Schmidt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josue Schmidt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Josue Schmidt

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josue Schmidt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josue Schmidt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josue Schmidt 13 Şubat 1999 tarihinde Lörrach şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Almanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Helaku Josué Schmidt şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josue Schmidt Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LITCHI AG yapmaktadır. Josue Schmidt, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Thun futbol takımında oynamaktadır. FC Thun takımına 27 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Josue Schmidt'nin FC Thun ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Josue Schmidtboyu ve yaşı kaç

Josue Schmidt Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Josue Schmidt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Josue Schmidt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josue Schmidt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2017 yılında FC Basel U21

27 Şubat 2018 yılında GC Zürich U21

30 Haziran 2018 yılında FC Basel U21

11 Ağu 2019 yılında Luzern U21

21 Temmuz 2020 yılında FC Thun U21

27 Nisan 2021 yılında FC Thun

Josue Schmidt kimdir

Josue Schmidt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josue Schmidt şuan FC Thun takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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Josue Schmidt nereli

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