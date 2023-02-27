Josue Vargas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josue Vargas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josue Vargas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josue Vargas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josue Vargas 28 Mart 2003 tarihinde Trujillo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Josue Eduardo Vargas Castro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josue Vargas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Josue Vargas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad César Vallejo futbol takımında oynamaktadır. Universidad César Vallejo takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Josue Vargas'nin Universidad César Vallejo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Josue Vargas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/josue_vargas2803/

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http://www.facebook.com/josuevargas01

Josue Vargas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josue Vargas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Josue Vargas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josue Vargas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında César Vallejo

Josue Vargas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josue Vargas şuan Universidad César Vallejo takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Josue Vargas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fuerza Vallejo (2015), Deportivo 6 de Enero (2016-2017), Centro Sportivo Unión Laredo (2017), Universidad César Vallejo

Peru U20 takımında 21 numaralı formasıyla 5 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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