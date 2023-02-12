Jota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jota kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jota ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jota

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jota adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jota Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jota 30 Mart 1999 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı João Pedro Neves Filipe şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jota Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gestifute yapmaktadır. Jota, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celtic Glasgow futbol takımında oynamaktadır. Celtic Glasgow takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jota'nin Celtic Glasgow ile sözleşmesi 31 Mayıs 2027 tarihinde bitmektedir.

Jota Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jotafilipe_7/

Jotaboyu ve yaşı kaç

Jota Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jota isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 11.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 11.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jota Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jota futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Benfica Sub-15

1 Temmuz 2014 yılında Benfica U17

1 Temmuz 2015 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2016 yılında Benfica B

1 Temmuz 2019 yılında Benfica

5 Ekim 2020 yılında Real Valladolid

30 Haziran 2021 yılında Benfica

31 Ağu 2021 yılında Celtic

30 Haziran 2022 yılında Benfica

1 Temmuz 2022 yılında Celtic

Jota kimdir

Jota Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jota şuan Celtic Glasgow takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SL Benfica (2007-2018)

Jota Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U21 takımında 20 numaralı formasıyla 25 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 5 gol atmıştır.

Portekiz U20 takımında 7 numaralı formasıyla 5 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 7 numaralı formasıyla 23 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 10 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 7 numaralı formasıyla 26 Ağu 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 10 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 7 numaralı formasıyla 21 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U15 takımında 7 numaralı formasıyla 10 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Jota nereli

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