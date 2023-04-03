Jota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jota kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jota ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.