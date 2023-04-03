Jota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jota adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jota Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jota 9 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da João Pedro de Pinho Soares şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jota Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Cvfoot yapmaktadır. Jota, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rio Ave FC U19 futbol takımında oynamaktadır. Rio Ave FC U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jota'nin Rio Ave FC U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Jota Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jota futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2012 yılında Boavista CJ
1 Temmuz 2013 yılında Salgueiros A
1 Temmuz 2014 yılında FC Porto A.
1 Temmuz 2016 yılında Rio Ave Y
1 Temmuz 2017 yılında Rio Ave Sub-15
1 Temmuz 2019 yılında Rio Ave Juvenis
1 Temmuz 2021 yılında Rio Ave FC U19
Jota Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jota şuan Rio Ave FC U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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