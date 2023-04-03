Jota Oliveira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jota Oliveira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jota Oliveira kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jota Oliveira ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jota Oliveira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jota Oliveira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jota Oliveira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jota Oliveira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jota Oliveira 18 Eylül 2002 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da João Pedro Espírito Santo Oliveira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jota Oliveira Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A+ Football Consulting yapmaktadır. Jota Oliveira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GD Estoril Praia futbol takımında oynamaktadır. GD Estoril Praia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jota Oliveira'nin GD Estoril Praia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jota Oliveiraboyu ve yaşı kaç

Jota Oliveira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jota Oliveira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Jota Oliveira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jota Oliveira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Belenenses S15

1 Temmuz 2017 yılında Belenenses U17

1 Temmuz 2019 yılında Belenenses U19

1 Temmuz 2020 yılında Estoril A23

1 Temmuz 2022 yılında Estoril Praia

Jota Oliveira kimdir

Jota Oliveira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jota Oliveira şuan GD Estoril Praia takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SL Benfica (2010-15), CF Belenenses (2015-20)

Jota Oliveira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U20 takımında 1 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 12 numaralı formasıyla 8 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Jota Oliveira nereli

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