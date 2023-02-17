Jouk Vermeeren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jouk Vermeeren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jouk Vermeeren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jouk Vermeeren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jouk Vermeeren 2 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jouk Vermeeren Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jouk Vermeeren, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hoogstraten VV futbol takımında oynamaktadır. Hoogstraten VV takımına - tarihinde katılmıştır. Jouk Vermeeren'nin Hoogstraten VV ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jouk Vermeeren Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jouk Vermeeren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jouk Vermeeren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jouk Vermeeren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jouk Vermeeren şuan Hoogstraten VV takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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