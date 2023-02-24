Jovan Blagojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Blagojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jovan Blagojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jovan Blagojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jovan Blagojevic 15 Mart 1988 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Jovan Blagojević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jovan Blagojevic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jovan Blagojevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Velez Mostar futbol takımında oynamaktadır. FK Velez Mostar takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jovan Blagojevic'nin FK Velez Mostar ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Jovan Blagojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jovan Blagojevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jovan Blagojevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jovan Blagojevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Sindjelic Bg

1 Temmuz 2011 yılında Čukarički

1 Ocak 2012 yılında FK Srem

1 Temmuz 2012 yılında Sumadija

1 Ocak 2013 yılında Sindjelic Bg

14 Şubat 2014 yılında Velez Mostar

1 Haziran 2015 yılında Zeljeznicar

4 Ocak 2019 yılında Osmanlıspor

6 Ağustos 2020 yılında Altay SK

29 Ocak 2021 yılında Ankaraspor

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

16 Eylül 2021 yılında Radnik Bijelj.

1 Temmuz 2022 yılında Velez Mostar

Jovan Blagojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jovan Blagojevic şuan FK Velez Mostar takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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