Jovan Cadjenovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Cadjenovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jovan Cadjenovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jovan Cadjenovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jovan Cadjenovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Cadjenovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jovan Cadjenovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Cadjenovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jovan Cadjenovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jovan Cadjenovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jovan Cadjenovic 13 Ocak 1995 tarihinde Cetinje şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Јован Чађеновић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jovan Cadjenovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Jovan Cadjenovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Panevezys futbol takımında oynamaktadır. FK Panevezys takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Jovan Cadjenovic'nin FK Panevezys ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jovan Cadjenovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jovan Cadjenovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Jovan Cadjenovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jovan Cadjenovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Teleoptik

10 Temmuz 2015 yılında Partizan

1 Ağustos 2015 yılında Teleoptik

30 Haziran 2016 yılında Partizan

20 Temmuz 2016 yılında FK Bezanija

30 Haziran 2017 yılında Partizan

1 Temmuz 2017 yılında FK Zemun

31 Ağustos 2017 yılında Borac Cacak

31 Temmuz 2018 yılında Suduva

21 Ocak 2020 yılında Taraz

3 Mart 2021 yılında Kaysar

21 Ocak 2022 yılında Metalac

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

6 Eylül 2022 yılında Panevezys

Jovan Cadjenovic kimdir

Jovan Cadjenovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jovan Cadjenovic şuan FK Panevezys takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Jovan Cadjenovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Karadağ U19 takımında 13 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jovan Cadjenovic nereli

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