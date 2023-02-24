Jovan Da Scaron İ kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Da Scaron İ Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jovan Da Scaron İ adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jovan Da Scaron İ Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jovan Da Scaron İ 29 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jovan Da Scaron İ Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Buducnost Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Buducnost Podgorica takımına - tarihinde katılmıştır. Jovan Da Scaron İ'nin Buducnost Podgorica ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Jovan Da Scaron İ Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jovan Da Scaron İ isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jovan Da Scaron İ Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jovan Da Scaron İ futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Şubat 2022 yılında Kom Pod U19

30 Haziran 2022 yılında Podgorica U19

19 Temmuz 2022 yılında Arsenal Tivat

15 Aralık 2022 yılında B. Podgorica

Jovan Da Scaron İ Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jovan Da Scaron İ şuan Buducnost Podgorica takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jovan Da Scaron İ Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Buducnost Podgorica

Karadağ U17 takımında 8 numaralı formasıyla 30 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.