Jovan Djukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Djukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jovan Djukic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jovan Djukic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jovan Djukic 14 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Јован Ђукић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jovan Djukic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jovan Djukic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeta Golubovac futbol takımında oynamaktadır. FK Zeta Golubovac takımına - tarihinde katılmıştır. Jovan Djukic'nin FK Zeta Golubovac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jovan Djukic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jovan Djukic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jovan Djukic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jovan Djukic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jovan Djukic şuan FK Zeta Golubovac takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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