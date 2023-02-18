Jovan Kokir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Kokir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jovan Kokir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jovan Kokir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jovan Kokir 25 Nisan 2000 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Sırbistan,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Јован Кокир şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jovan Kokir Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INTERNATIONAL SPORTS OFFICE yapmaktadır. Jovan Kokir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFK Novi Sad 1921 futbol takımında oynamaktadır. RFK Novi Sad 1921 takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Jovan Kokir'nin RFK Novi Sad 1921 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jovan Kokir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jovankokir10/

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Jovan Kokir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jovan Kokir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Jovan Kokir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jovan Kokir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Partizan U17

1 Temmuz 2016 yılında Partizan U19

1 Temmuz 2018 yılında Partizan

29 Ocak 2019 yılında Teleoptik

30 Haziran 2019 yılında Partizan

1 Temmuz 2019 yılında Vojvodina

23 Temmuz 2020 yılında Metalac

12 Eylül 2021 yılında Zarkovo

26 Temmuz 2022 yılında IMT Belgrad

12 Ağu 2022 yılında RFK Novi Sad

Jovan Kokir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jovan Kokir şuan RFK Novi Sad 1921 takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jovan Kokir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Partizan Belgrad (-2018)

Sırbistan U19 takımında 20 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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