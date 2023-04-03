Jovan Lazarevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Lazarevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jovan Lazarevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jovan Lazarevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.