Jovan Lazarevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Lazarevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jovan Lazarevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jovan Lazarevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jovan Lazarevic 20 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jovan Lazarevic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Radnicki Nis U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Nis U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jovan Lazarevic'nin FK Radnicki Nis U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jovan Lazarevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jovan Lazarevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Radn. Nis U17
1 Temmuz 2021 yılında Radn. Nis U19
Jovan Lazarevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jovan Lazarevic şuan FK Radnicki Nis U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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