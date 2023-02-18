Jovan Marinkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Marinkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jovan Marinkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jovan Marinkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jovan Marinkovic 12 Eylül 1996 tarihinde Niš şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Јован Маринковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jovan Marinkovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jovan Marinkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Spartak Subotica futbol takımında oynamaktadır. FK Spartak Subotica takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jovan Marinkovic'nin FK Spartak Subotica ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jovan Marinkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jovan Marinkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jovan Marinkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jovan Marinkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Sindjelic

1 Şubat 2017 yılında BSK Borca

1 Temmuz 2017 yılında Sindjelic

15 Temmuz 2018 yılında Javor-Matis

1 Temmuz 2019 yılında Backa

1 Temmuz 2020 yılında Napredak

15 Eylül 2022 yılında Radnicki Srem

1 Ocak 2023 yılında Spartak

Jovan Marinkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jovan Marinkovic şuan FK Spartak Subotica takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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