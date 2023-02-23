Jovan Markovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Markovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jovan Markovi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jovan Markovi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jovan Markovi 23 Mart 2001 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Romanya,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Јован Марковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jovan Markovi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Invicti Group yapmaktadır. Jovan Markovi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitatea Craiova futbol takımında oynamaktadır. Universitatea Craiova takımına 23 Mart 2017 tarihinde katılmıştır. Jovan Markovi'nin Universitatea Craiova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jovan Markovi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jovan Markovi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jovan Markovi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jovan Markovi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Mart 2017 yılında Univ. Craiova

12 Şubat 2020 yılında Ac. Clinceni

30 Haziran 2021 yılında Univ. Craiova

Jovan Markovi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jovan Markovi şuan Universitatea Craiova takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jovan Markovi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CSS Corabia

Romanya takımında 9 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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