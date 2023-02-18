Jovan Mijatovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Mijatovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jovan Mijatovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jovan Mijatovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jovan Mijatovic 11 Temmuz 2005 tarihinde Belgrade şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Јован Мијатовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jovan Mijatovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jovan Mijatovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kızılyıldız futbol takımında oynamaktadır. FK Kızılyıldız takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Jovan Mijatovic'nin FK Kızılyıldız ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Jovan Mijatovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jovan Mijatovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jovan Mijatovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jovan Mijatovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2022 yılında Kızılyıldız U19

26 Temmuz 2022 yılında Graficar

14 Eylül 2022 yılında Kızılyıldız U19

15 Eylül 2022 yılında Kızılyıldız

Jovan Mijatovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jovan Mijatovic şuan FK Kızılyıldız takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Jovan Mijatovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U19 takımında 21 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Sırbistan U17 takımında 11 numaralı formasıyla 10 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U15 takımında 9 numaralı formasıyla 14 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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