Jovan Miladinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Miladinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jovan Miladinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jovan Miladinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jovan Miladinovic 20 Ocak 2007 tarihinde Kraljevo şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Јован Миладиновић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jovan Miladinovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jovan Miladinovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kızılyıldız U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Kızılyıldız U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jovan Miladinovic'nin FK Kızılyıldız U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jovan Miladinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jovan Miladinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jovan Miladinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jovan Miladinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2020 yılında Graficar U17

24 Ağu 2020 yılında Kızılyıldız U17

31 Aralık 2020 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2022 yılında Kızılyıldız U19

Jovan Miladinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jovan Miladinovic şuan FK Kızılyıldız U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Jovan Miladinovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U19 takımında 12 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.