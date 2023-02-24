Jovan Milanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Milanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jovan Milanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jovan Milanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jovan Milanovic 24 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Milanović Jovan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jovan Milanovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jovan Milanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ljubic Prnjavor futbol takımında oynamaktadır. FK Ljubic Prnjavor takımına - tarihinde katılmıştır. Jovan Milanovic'nin FK Ljubic Prnjavor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jovan Milanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jovan Milanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jovan Milanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jovan Milanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jovan Milanovic şuan FK Ljubic Prnjavor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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