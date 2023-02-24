Jovan Milic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Milic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jovan Milic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jovan Milic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.