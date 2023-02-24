Jovan Milic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Milic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jovan Milic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jovan Milic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jovan Milic 11 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Јован Милић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jovan Milic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFK Niksic futbol takımında oynamaktadır. OFK Niksic takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jovan Milic'nin OFK Niksic ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Jovan Milic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jovan Milic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
8 Ağustos 2022 yılında OFK Niksic
30 Haziran 2023 yılında Sutjeska II
Jovan Milic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jovan Milic şuan OFK Niksic takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.