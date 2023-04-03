Jovan Milosavljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Milosavljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jovan Milosavljevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jovan Milosavljevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.