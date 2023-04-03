Jovan Milosavljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Milosavljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jovan Milosavljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jovan Milosavljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jovan Milosavljevic 16 Mayıs 2005 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jovan Milosavljevic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jovan Milosavljevic, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Radnicki Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad U19 takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jovan Milosavljevic'nin FK Radnicki Belgrad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jovan Milosavljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jovan Milosavljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2021 yılında Partizan U17
4 Ağustos 2021 yılında Brodarac U17
11 Şubat 2022 yılında Graficar U17
1 Ağustos 2022 yılında Rad Belgrad U19
Jovan Milosavljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jovan Milosavljevic şuan FK Radnicki Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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