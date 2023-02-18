Jovan Milosevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Milosevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jovan Milosevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jovan Milosevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jovan Milosevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Milosevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jovan Milosevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jovan Milosevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jovan Milosevic 31 Temmuz 2005 tarihinde Čačak şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jovan Milosevic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Jovan Milosevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vojvodina Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Vojvodina Novi Sad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jovan Milosevic'nin FK Vojvodina Novi Sad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

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Jovan Milosevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jovan Milosevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Jovan Milosevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jovan Milosevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Vojvodina U19

1 Temmuz 2022 yılında Vojvodina

1 Temmuz 2023 yılında Stuttgart

Jovan Milosevic kimdir

Jovan Milosevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jovan Milosevic şuan FK Vojvodina Novi Sad takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Borac Cacak
FK Vojvodina Novi Sad

Jovan Milosevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U17 takımında 19 numaralı formasıyla 21 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 9 gol atmıştır.

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Jovan Milosevic nereli

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