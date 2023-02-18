Jovan Mitrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Mitrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jovan Mitrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jovan Mitrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jovan Mitrovic 18 Mayıs 2003 tarihinde Užice şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Јован Митровић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jovan Mitrovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jovan Mitrovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloga Bajina Basta futbol takımında oynamaktadır. FK Sloga Bajina Basta takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jovan Mitrovic'nin FK Sloga Bajina Basta ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jovan Mitrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jovan Mitrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jovan Mitrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jovan Mitrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sloboda Uzice

1 Ocak 2020 yılında Mladost U19

1 Temmuz 2022 yılında Mladost

1 Şubat 2023 yılında Bajina Basta

30 Haziran 2023 yılında Mladost

Jovan Mitrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jovan Mitrovic şuan FK Sloga Bajina Basta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.