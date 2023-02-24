Jovan Nikolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Nikolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jovan Nikolic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jovan Nikolic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jovan Nikolic 21 Temmuz 1991 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Joван Hиколић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jovan Nikolic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jovan Nikolic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sutjeska Niksic futbol takımında oynamaktadır. FK Sutjeska Niksic takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jovan Nikolic'nin FK Sutjeska Niksic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jovan Nikolic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jovan Nikolic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jovan Nikolic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jovan Nikolic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında B. Podgorica

1 Ocak 2011 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2011 yılında Hajduk Kula

1 Ocak 2012 yılında Sutjeska Niksic

4 Ağustos 2015 yılında FK Partizani

25 Kasım 2015 yılında Kulüpsüz

9 Ocak 2016 yılında Sutjeska Niksic

16 Ocak 2017 yılında Akzhayik

29 Ocak 2018 yılında FK Mladost

5 Şubat 2020 yılında FK Podgorica

1 Ocak 2021 yılında FK Decic Tuzi

9 Ocak 2023 yılında Sutjeska Niksic

Jovan Nikolic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jovan Nikolic şuan FK Sutjeska Niksic takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.