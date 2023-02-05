Jovan Nisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Nisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jovan Nisic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jovan Nisic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jovan Nisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Nisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jovan Nisic

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jovan Nisic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jovan Nisic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jovan Nisic 3 Mart 1998 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Sırbistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Јован Нишић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jovan Nisic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jovan Nisic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pau FC futbol takımında oynamaktadır. Pau FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jovan Nisic'nin Pau FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jovan Nisicboyu ve yaşı kaç

Jovan Nisic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jovan Nisic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Jovan Nisic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jovan Nisic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Partizan U17

1 Temmuz 2015 yılında Partizan U19

8 Şubat 2016 yılında Partizan

13 Şubat 2016 yılında Teleoptik

30 Haziran 2016 yılında Partizan

7 Ağu 2016 yılında Teleoptik

30 Haziran 2017 yılında Partizan

1 Temmuz 2017 yılında Teleoptik

30 Haziran 2018 yılında Partizan

1 Temmuz 2018 yılında Vozdovac

1 Temmuz 2021 yılında Pau FC

Jovan Nisic kimdir

Jovan Nisic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jovan Nisic şuan Pau FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Jovan Nisic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U21 takımında 6 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jovan Nisic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Son Haberler
Tiquinho Soares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiquinho Soares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tiquinho Soares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiquinho Soares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matheus Nascimento kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Nascimento Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matheus Nascimento kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Nascimento Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aydın'da gençlerle buluştu. Erdoğan, "Allah'ın izniyle 14 Mayıs bizimdir, endişe etmeyin..."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aydın'da gençlerle buluştu. Erdoğan, "Allah'ın izniyle 14 Mayıs bizimdir, endişe etmeyin..."
Carlos Alberto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Alberto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carlos Alberto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Alberto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Beşiktaş yeni transferini açıkladı: Amir Hadziahmetovic resmen kartal oldu
Son dakika | Beşiktaş yeni transferini açıkladı: Amir Hadziahmetovic resmen kartal oldu
Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamıştı! Aylarca yoğun bakımda kalan Ersan Martin'in son hali ortaya çıktı!
Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamıştı! Aylarca yoğun bakımda kalan Ersan Martin'in son hali ortaya çıktı!
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Halk TV Sunucusu Şule Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Şule Aydın'ın Biyografisi
Halk TV Sunucusu Şule Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Şule Aydın'ın Biyografisi
Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakem Alper Ulusoy hangi takımlı?
Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakem Alper Ulusoy hangi takımlı?
Son dakika | Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var
Galatasaray'dan yeni rekor! Üst üste 14. galibiyetini aldı
Galatasaray'dan yeni rekor! Üst üste 14. galibiyetini aldı
Kadıköy boğası Serhat Akın'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı! İşte sağlık durumu...
Kadıköy boğası Serhat Akın'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı! İşte sağlık durumu...
Pep Guardiola ile tartışan Joao Cancelo'nun yeni takımı belli oldu! Bayern Münih'e imzayı attı
Pep Guardiola ile tartışan Joao Cancelo'nun yeni takımı belli oldu! Bayern Münih'e imzayı attı
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Vatandaşlara soruldu: Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? O isim herkesi geride bıraktı! İşte anketin flaş sonuçları...
Vatandaşlara soruldu: Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? O isim herkesi geride bıraktı! İşte anketin flaş sonuçları...