Jovan Nisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Nisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jovan Nisic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jovan Nisic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jovan Nisic 3 Mart 1998 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Sırbistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Јован Нишић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jovan Nisic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jovan Nisic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pau FC futbol takımında oynamaktadır. Pau FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jovan Nisic'nin Pau FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jovan Nisic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jovan Nisic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jovan Nisic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jovan Nisic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Partizan U17

1 Temmuz 2015 yılında Partizan U19

8 Şubat 2016 yılında Partizan

13 Şubat 2016 yılında Teleoptik

30 Haziran 2016 yılında Partizan

7 Ağu 2016 yılında Teleoptik

30 Haziran 2017 yılında Partizan

1 Temmuz 2017 yılında Teleoptik

30 Haziran 2018 yılında Partizan

1 Temmuz 2018 yılında Vozdovac

1 Temmuz 2021 yılında Pau FC

Jovan Nisic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jovan Nisic şuan Pau FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Jovan Nisic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U21 takımında 6 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

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