Jovan Novak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Novak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jovan Novak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jovan Novak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jovan Novak 2 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jovan Novak Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jovan Novak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Bijeljina futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Bijeljina takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jovan Novak'nin FK Radnik Bijeljina ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Jovan Novak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jovan Novak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jovan Novak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jovan Novak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Bijeljina U19

1 Temmuz 2021 yılında Radnik Bijelj.

24 Şubat 2022 yılında Po­dri­nje

1 Haziran 2022 yılında Radnik Bijelj.

Jovan Novak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jovan Novak şuan FK Radnik Bijeljina takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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