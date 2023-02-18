Jovan Oparnica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Oparnica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jovan Oparnica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jovan Oparnica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jovan Oparnica 21 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Јован Опарница şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jovan Oparnica Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jovan Oparnica, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Sremska Mitrovica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Sremska Mitrovica takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Jovan Oparnica'nin FK Radnicki Sremska Mitrovica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jovan Oparnica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jovan Oparnica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jovan Oparnica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jovan Oparnica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağu 2019 yılında Hajduk Beska

7 Şubat 2020 yılında Sloboda (DT)

3 Ağu 2021 yılında 1. Maj Ruma

9 Şubat 2022 yılında Radnicki Srem

Jovan Oparnica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jovan Oparnica şuan FK Radnicki Sremska Mitrovica takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.