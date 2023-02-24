Jovan Perisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Perisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jovan Perisic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jovan Perisic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jovan Perisic 25 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jovan Perisic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFK Niksic futbol takımında oynamaktadır. OFK Niksic takımına 6 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jovan Perisic'nin OFK Niksic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jovan Perisic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jovan Perisic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
6 Ağustos 2022 yılında OFK Niksic
1 Haziran 2023 yılında FK Iskra II
Jovan Perisic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jovan Perisic şuan OFK Niksic takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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