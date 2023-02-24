Jovan Perisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Perisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jovan Perisic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jovan Perisic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.