Jovan Popovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Popovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jovan Popovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jovan Popovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jovan Popovic 8 Şubat 1996 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jovan Popovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jovan Popovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bokelj futbol takımında oynamaktadır. FK Bokelj takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jovan Popovic'nin FK Bokelj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jovan Popovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jovan Popovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jovan Popovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jovan Popovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Zeta Golubovac

12 Şubat 2016 yılında Kom Podgorica

21 Ocak 2018 yılında Mornar Bar

1 Temmuz 2018 yılında Kom Podgorica

31 Temmuz 2019 yılında FK Drezga

14 Şubat 2020 yılında NK Pajde

18 Ağustos 2020 yılında Arsenal Tivat

12 Şubat 2021 yılında FK Bokelj

1 Temmuz 2021 yılında Rudar Pljevlja

9 Ağustos 2021 yılında FK Bokelj

30 Haziran 2022 yılında Rudar Pljevlja

20 Temmuz 2022 yılında FK Bokelj

Jovan Popovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jovan Popovic şuan FK Bokelj takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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