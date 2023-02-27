Jovan Vlalukin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Vlalukin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jovan Vlalukin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jovan Vlalukin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jovan Vlalukin 21 Mayıs 1999 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Јован Влалукин şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jovan Vlalukin Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dediks sport yapmaktadır. Jovan Vlalukin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFS futbol takımında oynamaktadır. RFS takımına 15 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Jovan Vlalukin'nin RFS ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jovan Vlalukin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jovan Vlalukin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jovan Vlalukin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jovan Vlalukin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Partizan U17

1 Temmuz 2016 yılında Partizan U19

1 Şubat 2018 yılında Teleoptik

30 Haziran 2018 yılında Partizan U19

1 Temmuz 2018 yılında Partizan

2 Temmuz 2018 yılında Teleoptik

30 Haziran 2019 yılında Partizan

1 Temmuz 2019 yılında Metalac

15 Haziran 2022 yılında RFS

Jovan Vlalukin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jovan Vlalukin şuan RFS takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Jovan Vlalukin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U21 takımında 19 numaralı formasıyla 15 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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