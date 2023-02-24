Jovan Vujisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Vujisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jovan Vujisic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jovan Vujisic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jovan Vujisic 9 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Јован Вујисић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jovan Vujisic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALSTA yapmaktadır. Jovan Vujisic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Donja Gorica futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Donja Gorica takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jovan Vujisic'nin FK Mladost Donja Gorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jovan Vujisic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jovan Vujisic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jovan Vujisic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jovan Vujisic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Rudar Pljevlja

18 Ocak 2023 yılında Mladost DG

Jovan Vujisic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jovan Vujisic şuan FK Mladost Donja Gorica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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