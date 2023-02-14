Jovanny Bolivar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovanny Bolivar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jovanny Bolivar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jovanny Bolivar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jovanny Bolivar 16 Aralık 2001 tarihinde Acarigua şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Venezuela uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jovanny David Bolívar Alvarado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jovanny Bolivar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agencia de Futbol Venezuela yapmaktadır. Jovanny Bolivar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albacete Balompié futbol takımında oynamaktadır. Albacete Balompié takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jovanny Bolivar'nin Albacete Balompié ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde bitmektedir.

Jovanny Bolivar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jovanny Bolivar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jovanny Bolivar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jovanny Bolivar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Mart 2021 yılında D.C. United

30 Nisan 2021 yılında Loudoun United

30 Kasım 2021 yılında D.C. United

31 Aralık 2021 yılında La Guaira U20

1 Ocak 2022 yılında Dep. La Guaira

11 Ocak 2023 yılında Albacete

Jovanny Bolivar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jovanny Bolivar şuan Albacete Balompié takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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