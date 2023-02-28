Jovany Campusano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovany Campusano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jovany Campusano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jovany Campusano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jovany Campusano 11 Ocak 1993 tarihinde La Serena şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Jovany Alberto Campusano Villega şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jovany Campusano Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jovany Campusano, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Ñublense futbol takımında oynamaktadır. CD Ñublense takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jovany Campusano'nin CD Ñublense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jovany Campusano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jovany Campusano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jovany Campusano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jovany Campusano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Ñublense

Jovany Campusano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jovany Campusano şuan CD Ñublense takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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