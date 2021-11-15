Haiti'de Devlet Başkanı Jovenel Moise uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmiş, eşi de olayda yaralanmıştı. Jovenel Moise suikastine ilişkin yaşanan flaş gelişme sonrası Jovenel Moise kimdir? Kaç yaşındaydı? | Jovenel Moise kim öldürdü? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

JOVENEL MOİSE KİMDİR? KAÇ YAŞINDAYDI?

Jovenel Moise 26 Haziran 1968 yılında Haiti'nin Nord-Est'teki bir bölge olan Trou-du-Nord'te dünyaya geldi.

Haitili iş adamı ve siyasetçi Moise, Amerika kıtasına bağlı olan ve Karayip Denizi'nde yer alan Hispanyola adasının batı bölümünde kurulu bulunan Haiti'de Şubat 2017'de Devlet Başkanlığına seçilen Moïse, 7 Temmuz 2021 tarihinde suikasta uğrayarak hayatını kaybetti.

Moïse siyasete girmeden önce ticari faaliyetlerde bulunmuş, eşi ile birlikte kurduğu JOMAR Auto Parts firması hariç ülkenin kuzey kesimlerinde muz plantasyonları oluşturmuştur.

2015 yılında dönemin devlet başkanı Michel Martelly tarafından bir sonraki devlet başkanlığı seçimlerinde Parti haïtien Tèt Kale (PHTK)'nin adayı olarak Moïse'yi işaret etmesinden sonra Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde aday olan Moïse, iki turlu seçiminin ardından devlet başkanlığına seçilerek makama gelmiştir.

JOVENEL MOİSE KİM ÖLDÜRDÜ?

İstanbul Havalimanında yapılan operasyonda, ABD'den Türkiye'yi transit olarak kullandıktan sonra Ürdün’e geçecek olan Samir Handal, İstanbul'da yakalandı. Suikastte 7 saldırgandan 4'ü, Haiti polisi tarafından öldürülürken 3’ü firar etmişti. Handal da firar eden zanlılar arasındaydı.

SAMİR HANDFAL'IN YAKALANMASI

Interpol tarafından Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye suikast suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan Samir Handal ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden gelip Türkiye'yi transit olarak kullandıktan sonra Ürdün’e geçecek olan Handal 'ın İstanbul Havalimanına iniş yaptığı bilgisini alan ekipler harekete geçti.

Polis, yapılan hazırlıklar sonrası Jovenel Moise'ye suikast suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan şahsı uçak piste inince yakaladı. Handal, havalimanı şube müdürlüğündeki işlemler sonrası yarın Gaziosmanpaşa adliyesine sevk edilecek.

Samir Handal’ın Jovenel Moise suikastini gerçekleştiren timin kilit ismi olduğu ileri sürülüyor.