Jovica Dacevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovica Dacevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jovica Dacevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jovica Dacevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jovica Dacevic 7 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dačević Jovica şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jovica Dacevic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jovica Dacevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sutjeska Foca futbol takımında oynamaktadır. FK Sutjeska Foca takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jovica Dacevic'nin FK Sutjeska Foca ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jovica Dacevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jovica Dacevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jovica Dacevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jovica Dacevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında Bilinmiyor

11 Eylül 2020 yılında Sutjeska Foca

1 Temmuz 2021 yılında Bilinmiyor

4 Temmuz 2022 yılında Sutjeska Foca

Jovica Dacevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jovica Dacevic şuan FK Sutjeska Foca takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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