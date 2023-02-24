Jovo Beatovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovo Beatovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jovo Beatovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jovo Beatovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jovo Beatovic 27 Mart 2002 tarihinde Loznica şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Beatović Jovo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jovo Beatovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jovo Beatovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Drina Zvornik futbol takımında oynamaktadır. FK Drina Zvornik takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jovo Beatovic'nin FK Drina Zvornik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jovo Beatovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jovo Beatovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jovo Beatovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jovo Beatovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Zvijezda 09 U19

1 Temmuz 2021 yılında Zvijezda 09

8 Temmuz 2022 yılında Drina Zvornik

Jovo Beatovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jovo Beatovic şuan FK Drina Zvornik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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