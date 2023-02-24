Jovo Lukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovo Lukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jovo Lukic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jovo Lukic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jovo Lukic 28 Kasım 1998 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Jovo Lukić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jovo Lukic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jovo Lukic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Borac Banja Luka futbol takımında oynamaktadır. FK Borac Banja Luka takımına 27 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jovo Lukic'nin FK Borac Banja Luka ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jovo Lukic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jovo Lukic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jovo Lukic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jovo Lukic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2015 yılında Sloga Doboj

6 Şubat 2018 yılında FK Krupa

15 Şubat 2019 yılında Zvijezda G.

10 Haziran 2019 yılında FK Krupa

27 Temmuz 2020 yılında B. Banja Luka

Jovo Lukic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jovo Lukic şuan FK Borac Banja Luka takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jovo Lukic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

- Alfa Modrica ( 2009-2015)

Bosna-Hersek U21 takımında 19 numaralı formasıyla 19 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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