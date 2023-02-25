Jown Cardona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jown Cardona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jown Cardona adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jown Cardona Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jown Cardona 9 Ocak 1995 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jown Anderson Cardona Agudelo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jown Cardona Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini South.american.players yapmaktadır. Jown Cardona, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guangzhou City futbol takımında oynamaktadır. Guangzhou City takımına 26 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Jown Cardona'nin Guangzhou City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jown Cardona Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jowncardonaoficial/

Jown Cardona Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jown Cardona isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jown Cardona Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jown Cardona futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2015 yılında Real Santander

30 Haziran 2015 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2016 yılında Cortuluá

31 Aralık 2016 yılında Deportivo Cali

8 Haziran 2018 yılında Ceará SC

1 Ocak 2019 yılında Deportivo Pasto

1 Temmuz 2019 yılında León

1 Temmuz 2020 yılında Once Caldas

26 Şubat 2021 yılında GZ City

Jown Cardona Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jown Cardona şuan Guangzhou City takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.