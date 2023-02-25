Joy Lance Mickels kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joy Lance Mickels Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joy Lance Mickels kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joy Lance Mickels ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joy Lance Mickels kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joy Lance Mickels Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joy Lance Mickels kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joy Lance Mickels Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joy Lance Mickels adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joy Lance Mickels Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joy Lance Mickels 29 Mart 1994 tarihinde Siegburg şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Almanya,Kongo DC uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joy Lance Mickels Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Sports yapmaktadır. Joy Lance Mickels, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sabah FK futbol takımında oynamaktadır. Sabah FK takımına 10 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Joy Lance Mickels'nin Sabah FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Joy Lance Mickels Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mickels11

http://www.facebook.com/pages/category/Athlete/Joy-Lance-Mickels-524555777609331/

Joy Lance Mickels Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joy Lance Mickels isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Joy Lance Mickels Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joy Lance Mickels futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında M'gladbach U17

1 Temmuz 2011 yılında M'gladbach U19

1 Temmuz 2013 yılında M'gladbach II

1 Temmuz 2014 yılında Schalke 04 II

1 Temmuz 2016 yılında Alem. Aachen

1 Temmuz 2017 yılında W. Nordhausen

30 Ocak 2020 yılında Carl Zeiss Jena

21 Ağustos 2020 yılında MVV Maastricht

10 Temmuz 2021 yılında Sabah FK

Joy Lance Mickels kimdir

Joy Lance Mickels Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joy Lance Mickels şuan Sabah FK takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

VSF Amern (1998-2005), Borussia Mönchengladbach (2005-2014)

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Joy Lance Mickels nereli

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