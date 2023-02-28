Joyce Conde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joyce Conde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joyce Conde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joyce Conde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joyce Conde 8 Eylül 1991 tarihinde Cajamarca şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Joyce Leopoldo Conde Chigne şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joyce Conde Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Boys Association futbol takımında oynamaktadır. Sport Boys Association takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joyce Conde'nin Sport Boys Association ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joyce Conde Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joyce_conde9/

http://www.facebook.com/joyce.chigne

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Joyce Conde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joyce Conde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Joyce Conde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joyce Conde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2009 yılında Universitario

1 Ocak 2012 yılında César Vallejo

1 Ocak 2013 yılında Walter Ormeño

22 Ağustos 2013 yılında Real Garcilaso

1 Ocak 2014 yılında Atlético Torino

1 Ocak 2015 yılında Bilinmiyor

1 Ağustos 2015 yılında Unión Huaral

1 Ocak 2016 yılında Rosario FC

1 Ocak 2017 yılında Alfonso Ugarte

1 Ocak 2018 yılında Alianza UDH

1 Ocak 2022 yılında Alianza Atl.

11 Ocak 2023 yılında Sport Boys

Joyce Conde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joyce Conde şuan Sport Boys Association takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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